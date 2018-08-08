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المدير التنفيذى لصندوق النقد: تحقيق فائض أولى فى الموازنة تطور اقتصادى نوعى

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 07:00 ص
المدير التنفيذى لصندوق النقد: تحقيق فائض أولى فى الموازنة تطور اقتصادى نوعى حازم الببلاوى ومحرر اليوم السابع
شرم الشيخ - أحمد يعقوب
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قال الدكتور حازم الببلاوى، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إن تحقيق مصر لفائض أولى فى الموازنة العامة للدولة، يعد تطورًا اقتصاديًا هامًا ونوعيًا، فى مسيرة برنامج الإصلاح الاقتصادى، بعد أن كان العجز يصل إلى 13و14%، وإشارة هامة على جدية تنفيذ إصلاحات المالية العامة للدولة، لافتًا إلى أن الإصلاح يتطلب وقتًا، وقدرة على التحمل، أثبتها بالفعل بتفهم كبير المواطن المصرى.

وأضاف الدكتور حازم الببلاوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، فى مدينة شرم الشيخ، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يتطلب مزيدا من المعلومات التى تتاح للشعب المصرى، لإشراكه ضمن حوار مجتمعى حول هذا المشروع القومى الهام.

وأكد الدكتور حازم الببلاوى، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مؤكدا أن المواطن المصرى تحمل كافة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأن المواطن المصرى البطل الحقيقى لبرنامج الإصلاح، وضرورى نكمل برنامج الإصلاح للنهاية لأن الإجراءات المتبقية قليلة".

 


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