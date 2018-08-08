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المجلس التصديرى: 71 % ارتفاعا بصادرات الصناعات الطبية خلال يونيو 2018

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 09:00 ص
المجلس التصديرى: 71 % ارتفاعا بصادرات الصناعات الطبية خلال يونيو 2018 الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للأدوية
كتب – إسلام سعيد
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كشف المجلس التصديرى للصناعات الطبية والدوائية، ارتفاع صادراته بنسبة 71 % خلال شهر يونيو 2018 لتسجل ما قيمته 59 مليون دولار مقارنة بـ 34 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق.

وأطلق المجلس مبادرة "شركة إيجى كووب" لمساعدة الشركات المصدرة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والمفروشات ومواد البناء والصناعات الكيماوية على الدخول فى السوق الافريقى لزيادة صادراتهم.

وحدد المجلس رأسمال الشركة بـ12 مليون جنيه وتضم 26 شركة من الشركات الأعضاء بالمجلس، ومن المستهدف الوصول إلى 300 شركة من القطاع الطبى والقطاعات الأخرى، على أن يتم فتح 12 فرعا بالشركة خلال 3 سنوات يقوم كل فرع بخدمة من 40 إلى 50 شركة مصدرة.


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