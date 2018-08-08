الكويت تعتزم التعاقد مع شركة عالمية للإشراف على منظومة الأمن بالمطار الدولى

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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى، اعتزامها التعاقد مع شركة عالمية؛ للاشراف على المنظومة الأمنية بمطار الكويت الدولى.

وقال رئيس قسم التدقيق والجودة والنظم الأمنية بمطار الكويت الدولى بالتكليف أحمد القطان – فى تصريح صحفى – إن الإدارة تعمل على اختيار شركة أمنية عالمية للإشراف على المنظومة الأمنية بالمطار، بالإضافة إلى توحيد جميع الإجراءات الأمنية على مستوى المطارات الدولية.

وشدد القطان على التعاون كبير بين وزارة الداخلية الكويتية، والادارة العامة للطيران المدنى الكويتى، فى تأمين مطار الكويت الدولى وحركة المسافرين، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن قسم التدقيق الأمنى الذى يتبع الإدارة العامة للطيران المدنى، يقوم بالاشراف على المشغلين فى مطار الكويت الدولي؛ للتأكد من أن جميع الاجراءات الأمنية تسير وفق المعايير الصحيحة وبالشكل المطلوب.

فى سياق متصل،دشنت هيئة الطيران المدنى الكويتية اليوم الأربعاء، العمل الفعلى لمبنى الركاب الجديد (تى 4) بمطار الكويت الدولى، والذى تم تخصيصه لشركة الخطوط الجوية الكويتية

وانطلقت أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الكويتية من مبنى الركاب الجديد، إلى مملكة البحرين فى الثامنة من صباح اليوم؛ وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمختصين فى قطاع الطيران المدنى الكويتى.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد افتتح مبنى الركاب الجديد (تى 4) بمطار الكويت الدولى مطلع شهر يوليو الماضى؛ وذلك فى إطار مشروع رؤية (كويت 2035)، لتحويل الكويت إلى مركز مالى وتجارى جاذب للاستثمار.

ويقع المبنى فى المنطقة الشمالية فى مطار الكويت الدولى، وتبلغ مساحته نحو 55 ألف متر مربع، ويضم 14 بوابة للمغادرين، تنقسم إلى تسع بوابات جسور، وخمس بوابات أرضية، بالإضافة إلى 10 بوابات للقادمين، منها 9 للجسور وبوابة أرضية.

ويهدف مبنى الركاب الجديد إلى تخفيف العبء والازدحام عن المبنى الحالي؛ حيث يستوعب نحو 5ر4 مليون راكب سنويا، كما سيتم توفير 1800 موقف للسيارات، فضلا عن توفير كل الخدمات للمسافرين مثل السوق الحرة والخدمات التجارية المتكاملة.