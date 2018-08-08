video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكويت تعتزم التعاقد مع شركة عالمية للإشراف على منظومة الأمن بالمطار الدولى

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:09 م
الكويت تعتزم التعاقد مع شركة عالمية للإشراف على منظومة الأمن بالمطار الدولى طيران الكويت
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى، اعتزامها التعاقد مع شركة عالمية؛ للاشراف على المنظومة الأمنية بمطار الكويت الدولى.

وقال رئيس قسم التدقيق والجودة والنظم الأمنية بمطار الكويت الدولى بالتكليف أحمد القطان – فى تصريح صحفى – إن الإدارة تعمل على اختيار شركة أمنية عالمية للإشراف على المنظومة الأمنية بالمطار، بالإضافة إلى توحيد جميع الإجراءات الأمنية على مستوى المطارات الدولية.

وشدد القطان على التعاون كبير بين وزارة الداخلية الكويتية، والادارة العامة للطيران المدنى الكويتى، فى تأمين مطار الكويت الدولى وحركة المسافرين، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن قسم التدقيق الأمنى الذى يتبع الإدارة العامة للطيران المدنى،  يقوم بالاشراف على المشغلين فى مطار الكويت الدولي؛ للتأكد من أن جميع الاجراءات الأمنية تسير وفق المعايير الصحيحة وبالشكل المطلوب.

فى سياق متصل،دشنت هيئة الطيران المدنى الكويتية اليوم الأربعاء، العمل الفعلى لمبنى الركاب الجديد (تى 4) بمطار الكويت الدولى، والذى تم تخصيصه لشركة الخطوط الجوية الكويتية

وانطلقت أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الكويتية من مبنى الركاب الجديد، إلى مملكة البحرين فى الثامنة من صباح اليوم؛ وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمختصين فى قطاع الطيران المدنى الكويتى.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد افتتح مبنى الركاب الجديد (تى 4) بمطار الكويت الدولى مطلع شهر يوليو الماضى؛ وذلك فى إطار مشروع رؤية (كويت 2035)، لتحويل الكويت إلى مركز مالى وتجارى جاذب للاستثمار.

ويقع المبنى فى المنطقة الشمالية فى مطار الكويت الدولى،  وتبلغ مساحته نحو 55 ألف متر مربع، ويضم 14 بوابة للمغادرين، تنقسم إلى تسع بوابات جسور، وخمس بوابات أرضية، بالإضافة إلى 10 بوابات للقادمين، منها 9 للجسور وبوابة أرضية.

ويهدف مبنى الركاب الجديد إلى تخفيف العبء والازدحام عن المبنى الحالي؛ حيث يستوعب نحو 5ر4 مليون راكب سنويا، كما سيتم توفير 1800 موقف للسيارات، فضلا عن توفير كل الخدمات للمسافرين مثل السوق الحرة والخدمات التجارية المتكاملة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمير الكويت يعزى الرئيس الأمريكى فى ضحايا حرائق غابات كاليفورنيا

الموانئ الكويتية: توقف حركة الملاحة البحرية لسوء الأحوال الجوية

صحف الكويت تبرز قمة "السيسى – محمد بن زايد" وتأكيدهما رفض التدخل فى شئون الدول العربية

طيران الكويت

الكويت

مطار الكويت الدولى




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة