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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:37 م
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القبض على مديرى أفرع بشركة مجمعات استهلاكية لاختلاسهما بضائع بقيمة 300 ألف

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:39 م
القبض على مديرى أفرع بشركة مجمعات استهلاكية لاختلاسهما بضائع بقيمة 300 ألف أحد المتهمين المضبوطين
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى رجال مكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على مديرى أفرع بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، لقيامهما باختلاس بضائع مسلمة إليهما، تقدر قيمتها 300 ألف جنيه، واعترفوا بصحة الواقعة بسبب مرورهما بضائقة مالية، وتم إحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغا من "علاء إ ع" 31 سنة، محامى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بتضرره من كلا من "عاصم س ا" 35 سنة، مدير فرع، لاختلاسه بضائع مسلمة له تقدر بمبلغ 244.450 ألف جنيه، و"شريف ا س" 37 سنة، مدير فرع، لاختلاسه بضائع مسلمة له تقدر بمبلغ 48.900 ألف جنيه.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، وتم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لمرورهما بضائقة مالية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

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