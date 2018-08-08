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القبض على عاطلين بحوزتهما 600 جرام من مخدر الحشيش بالهرم

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 05:58 م
القبض على عاطلين بحوزتهما 600 جرام من مخدر الحشيش بالهرم مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطلين لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزتهما 600 جرام من مخدر الحشيش بالهرم، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

 

كشفت تحريات المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، تورط عاطلين فى الاتجار بالمواد المخدرة، وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبطهما، اثناء استقلالهما دراجة بخارية، وبحوزتهما 600 جرام من مخدر الحشيش.

 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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