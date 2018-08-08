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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:56 م
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القبض على صاحب شركة هارب من 68 حكما بإجمالى 106 سنوات حبس بمصر الجديدة

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:19 م
القبض على صاحب شركة هارب من 68 حكما بإجمالى 106 سنوات حبس بمصر الجديدة المتهم
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، القبض على "وائل ع ع" 42 سنة، صاحب شركة، ومقيم الزاوية الحمراء، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين "تزوير" والمقضى فى الأولى بالسجن 10 سنوات، والمقضى فى الثانية بالسجن 7 سنوات، 2016، 68 حكم حبس جزئى ومستأنف "سرقة تيار كهربائى، تبديد، شيكات، خيانة أمانة "بإجمالى حبس 106 سنوات، و3 أشهر، أثناء تردده على منطقة الكوربة.

مصر الجديدة أحكام مجمعه..

ومن خلال الأكمنة بأماكن تردده، تم ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.


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