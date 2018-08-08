القائم بأعمال مدير أوقاف دمياط يناقش خطة عمل المديرية

دمياط معتز الشربينى

عقد الشيخ هانى عنتر السباعى مدير عام الدعوه بمديرية أوقاف دمياط، اليوم الأربعاء، نيابة عن الشيخ محمد سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، اجتماعا بقيادات الدعوة بالمديرية ومديرى الإدارات وقد تم مناقشة الأتى: الاستعداد التام لاستقبال عيد الأضحى المبارك وذلك عن طريق تجهيز ساحات العيد بالتنسيق مع المجالس المحليه بالمدن والقرى و متابعة ما تم فى صكوك الأضاحى وتوقيف التوريد على الحساب الذى تم نشره لحين مراجعة الوزارة فى هذا الشأن حتى لا يتم التوريد على حساب غير مفعل ولا يتم التوريد مقابل صكوك من البنك

وأكد السباعى على ضرورة عمل بنر بنفس الصورة والألوان والشكل الذى ورد من الوزارة بكل إدارة ويتم تعليقه بأماكن توزيع اللحوم الوارده من الوزارة ومع سيارات التوزيع مع الالتزام بخطة توزيع الدروس والقوافل والجمعة بمساجد الجمعيات المعتمده من المديريه و التأكيد على غلق جميع الزوايا وتحرير محضر بالزاوية المخالفه للتعليمات

والتأكيد على منع صعود أحد غير مرخص له بالخطابة للمنابر ويتحمل مدير الإدارة ومفتش المنطقة مخالفة ذلك، كما تم التأكيد على جميع الأئمة والعمال والمؤذنين بعدم استخدام مكبرات الصوت إلا فى الأذان وشعائر الجمعه ولا تستعمل مكبرات الصوت الخارجية أثناء الصلاة والدروس.