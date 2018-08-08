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"العمرة عن الغير" ودفع صك الأضحية من المدينة.. أبرز أسئلة الحجاج المصريين

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:50 ص
"العمرة عن الغير" ودفع صك الأضحية من المدينة.. أبرز أسئلة الحجاج المصريين الحجاج يسألون ولجان الفتوى تجيب
كتب - إسماعيل رفعت
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واصلت لجان الفتوى الثلاثية المكونة من أئمة الأوقاف المصريين المرافقين لبعثة الحج المصرية عملها فى تلقى الفتاوى وإلقاء المحاضرات.

وأجاب كلا من الشيخين محمود العزب، ومحمد مصطفى على الأسئلة وأدارا محاضرة حول شرح مناسك الحج والعمرة.

وتلقت اللجان أسئلة كانت حول فى معظمها حول جواز دفع الصك من المدينة وتكرار العمرة والعمرة عن الغير .

كما تباشر البعثة عملها بفنادق بمكة المكرمة، حيث دارت معظم الأسئلة فى مكة حول "تكرار العمرة، من أين نحرم؟، كيفية أداء العمرة؟، حكم العمرة للأحياء والاموات؟".


 

 


 

 


 

 


 

 


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وزارة الاوقاف

الحج

البعثة المصرية

العمرة عن الغير




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