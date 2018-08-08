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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:49 ص
خالد صلاح
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العضو المنتدب لبنك مصر إيران: العقوبات على طهران تؤثر على أنشطتنا الخارجية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:09 ص
العضو المنتدب لبنك مصر إيران: العقوبات على طهران تؤثر على أنشطتنا الخارجية محمد الأتربى رئيس بنك مصر
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قال العضو المنتدب لبنك مصر إيران عمرو طنطاوى إن أزمة العقوبات الأمريكية على إيران ستؤثر سلبا على أنشطة البنك وتعاملاته الخارجية ، لكن أوضاعه وأعماله فى مصر تتسم بالاستقرار.

وقال طنطاوى فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته فى اجتماعات جمعية البنوك المركزية الإفريقية بشرم الشيخ اليوم إنه لا يوجد حديث مع الجانب الايرانى المالك لـ 40% من البنك للتخارج من حصته، لافتا إلى أنشطة البنك تأثرت أيضا بأوضاع الأسواق وهبوط البورصة .

وأشار إلى أن حجم محفظة البنك بالبورصة تصل إلى 500 مليون جنيه، وأن محفظة اذون الخزانة بالبنك تصل إلى ٦ مليارات جنيه، ومحافظة القروض الصغيرة والمتوسطة تصل إلى مليارى جنيه تمثل 20% من محفظة قروض البنك.

وأوضح أن القروض المتعثرة بالبنك محدودة للغاية نظرا لالتزام البنك بإجراءات متحفظة فى أقراض العملاء مشيرا إلى أن مخصصات القروض بالبنك تصل إلى مليار جنيه.
وحول إعلان بنك الاستثمار القومى الاتجاه لبيع حصته فى بنك مصر إيران البالغة 30% ، أوضح طنطاوى انه لا يوجد خطوات رسمية حتى الآن ولم يبلغ البنك بأى اجراءات . مشيرا إلى أن مصر للتأمين ومصر التأمينات الحياة تمتلك أيضا 30% من بنك مصر ايران.

وكشف العضو المنتدب لبنك مصر ايران عن أنه لا نية لزيادة راسمال البنك البالغ ١.١٧١ مليار جنيه فى الفترة الحالية .


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محمد الإتربى

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