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العراق يعدم 5 متهمين بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابى

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 01:00 ص
العراق يعدم 5 متهمين بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابى الشرطة العراقية
كتب: محمد الأحمدى
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أصدرت المحكمة الجنائية المركزية فى بغداد، 5 أحكام بالإعدام شنقا حتى الموت بحق 5 مدانين بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابى، نفذوا عمليات إجرامية.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضى عبد الستار بيرقدار إن "المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضايا 5 مدانين بالانتماء لداعش عملوا فى مفاصل عدة فى التنظيم".

واضاف، أن "المدانين اشتركوا فى القتال ضد القوات الأمنية والعسكرية فى محافظتى نينوى والأنبار فضلا عن ارتكابهم عمليات إرهابية".

وأشار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى إلى أن المحكمة أصدرت قرارها وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب فى العراق.

واتخذت محكمة عراقية، الاثنين، قرار بالسجن المؤبد على فرنسى وألمانية بعد إدانتهما بالانتماء لتنظيم "داعش"، فى استمرار لمحاكمة مئات الأشخاص، ألقى القبض عليهم عقب هزيمة التنظيم العام الماضي.

وأعلنت القوات العراقية فى يوليو عام 2017، استعادة السيطرة على مدينة الموصل بعد 9 أشهر من المعارك الدامية، قبل أن تفرض سيطرتها فى نهاية شهر أغسطس من العام ذاته على كامل أراضى محافظة نينوى شمالى العراق.

 


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