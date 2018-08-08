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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:19 م
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العراق يدعو السعودية وكندا إلى تغليب المصالح العليا للدولتين

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:29 م
العراق يدعو السعودية وكندا إلى تغليب المصالح العليا للدولتين رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
أ ش أ
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دعت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأربعاء السعودية وكندا إلى تجاوز هذه التوترات وتغليب المصالح العليا للدولتين.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - إن "وزارة الخارجية تتابع بقلق بالغ تطورات التوتر فى العلاقة بين السعودية وكندا"، معبرة "عن بالغ أسفها لهذا التطور".

ودعا محجوب الجانبين إلى "تجاوز هذه المرحلة وتغليب المصالح العليا للدولتين واستحضار التاريخ الطويل من العلاقات الإيجابية وضرورة احترام السيادة المتبادل بين الدولتين ".

وتابع أنه "فى الوقت الذى نرى فيه أن سيادة البلدان وحقوق الإنسان ضرورتان ملحتان فان الظروف الصعبة المحيطة بالمنطقة والعالم والتوترات التى تزداد يوما بعد أخر وتنامى الإرهاب هى عوامل لا تقل أهمية وضرورة لحماية الأمن والسلم الدوليين".

وكانت السعودية قد قررت فى وقت سابق طرد السفير الكندى لديها واستدعاء سفيرها فى أوتاوا للتشاور وتجميد العلاقات التجارية الجديدة وإيقاف برامج الابتعاث والزمالة .


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