العثور على جثث 14 شخصا خطفوا فى الكونغو الديموقراطية

أ ف ب

أعلنت مصادر مدنية وعسكرية العثور الثلاثاء على جثث 14 شخصا فى شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية قرب مدينة بني، كان أبلغ عن خطفهم من قبل مجموعة مسلحة.

وقال متحدث باسم الجيش الكونغولى لوكالة فرانس برس "تم العثور على جثث الأشخاص الـ14 المخطوفين، وهى مدفونة".

واكدت ثلاثة مصادر مدنية العثور على الجثث الـ14 فى منطقة بنى، التى شهدت انتشارا جديدا لوباء ايبولا القاتل ابتداء من الأول من أغسطس.

ووجهت جميع المصادر أصابع الاتهام إلى القوات الديموقراطية المتحالفة الأوغندية المتمردة على الحكومة.