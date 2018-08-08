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الطرق والكبارى: 25 ألف متر فواصل على الطريق الدائرى

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 03:22 م
الطرق والكبارى: 25 ألف متر فواصل على الطريق الدائرى الطريق الدائرى - أرشيفية
كتب محسن البديوى
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قال عبد العزيز عبده، المتحدث الإعلامى لهيئة الطرق والكبارى، إنه يوجد 25 ألف متر طولى فواصل تمدد على الطريق الدائرى، بمعدل ربع الطريق الدائرى، مشيرا إلى أنه يتم عمل صيانة لـ 5 آلاف متر فواصل سنويا.

 

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم" على فضائية "دريم"، أن الهيئة خصصت مبلغ 300 مليون جنيه لصيانة الطريق الدائري لتحسين الخدمة عليه، منها الحواجز الخرسانية لمنع القمامة وشلل الحركة المرورية، والفواصل الطولية، وإزالة التعديات مثل "الأكشاك".

 

وأكد أهمية الطريق الدائرى، حيث يشهد 170 ألف رحلة يوميا، متابعا أن هناك 140 عمل صناعى على الطريق وكانت مطلوبة من أجل الحركة التحتية ومنهم كوبرى النيل والوراق.

 

 

 


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