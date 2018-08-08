الصين تلغى شرط حصول سكان تايوان على تصريح للعمل فى البر الرئيسى

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أعلن المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) "ما شياو قوانج" أن سكان جزيرة تايوان يمكنهم العمل فى البر الرئيسى الصينى دون الحاجة إلى استخراج تصريح عمل بشكل مسبق.

وقال قوانج في تصريحات له اليوم الأربعاء إن القرار اتخذ بناء على دراسة أجراها مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعى، واقتراحات من سكان تايوان، مشيرًا إلى أن القرار يهدف إلى المساواة بين سكان تايوان والبر الرئيسى فى الدراسة وبدء الأعمال التجارية والتوظيف والمعيشة.

وأضاف قوانج أن وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعى ستعلن قريبًا عن المزيد من الإجراءات الداعمة لسكان تايوان للعمل في البر الرئيسى وفقًا لتعليمات مجلس الدولة.

وكان مجلس الدولة الصينى أعلن قبل أيام إلغاء شرط حصول سكان هونج كونج وماكاو على تصريح للعمل فى البر الرئيسى.