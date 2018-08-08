الصين ترفض عرض فيلم لوالت ديزنى عن الدب "وينى ذا بوه"

رويترز

قال مصدر مطلع إن الصين رفضت طلب شركة والت ديزنى عرض فيلم "كريستوفر روبن" الذى تظهر فيه شخصية الدب الشهير العاشق للعسل "وينى ذا بوه".

وأضاف المصدر أمس الثلاثاء أن أسباب رفض الحكومة الصينية عرض الفيلم لم تتضح ولا تعطى بكين أسبابا لاستديوهات هوليوود عندما ترفض عرض أفلامها ، لكن القرار أثار من جديد نقاشا على الإنترنت إذ استهدفت الرقابة الصينية من قبل شخصية "وينى ذا بوه" التى كان الكاتب الانجليزى إيه.إيه. ميلن هو أول من رسم ملامحها وذلك بسبب منشورات على الإنترنت شبهت الدب الأخرق بالرئيس الصينى شى جين بينغ.

وامتنعت وزارة الثقافة الصينية عن التعليق وأحالت الأسئلة إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية التى لم ترد على طلب تعقيب ، وتفرض أيضا الصين، ثانى أكبر سوق للأفلام في العالم، قيودا على عدد الأفلام الأجنبية التي تسمح بعرضها، بحيث لا تتجاوز 34 فيلما سنويا.

وتفضل الصين عادة أفلام الحركة ذات الشعبية الكبيرة مثل (أفينجرز:انفنيتى وور) و(بلاك بانثر) وهما اثنان من بين أربعة أفلام لوالد ديزنى سمحت الصين بعرضها هذا العام ، وشبه مستخدمو الإنترنت فى السابق مظهر الدب وينى، وخاصة قامته البدينة، بشى بل أن قلة من الناس اعتبرت الدب رمزا للمقاومة.

وشبهت منشورات على الإنترنت صورا لشى والرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما وهما يسيران جنبا إلى جنب بمشاهد كارتونية مشابهة ، يسير فيها بوه إلى جانب النمر تيجر صديقه الأطول والأنشط.

وكتب بعض مستخدمي موقع التدوين المصغر الصينى ويبو يقولون "هل لا يزال بوسعي قول وينى ذا بوه؟" وتحدى البعض الجهات الرقابية بنشر صور لشى وبوه لكن الموقع حجب اليوم الأربعاء هذه الصور التى اطلعت عليها رويترز.

وفي الفيلم الجديد (كريستوفر روبن)، يقابل البطل الذى صار رجلا الآن صديقه القديم وينى ذا بوه وآخرين مثل شخصيتى الحمار إيور والخنزير بيجلت.