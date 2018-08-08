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الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 09:54 م
الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية أنسولين
كتب محسن البديوى
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قال محفوظ رمزى، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن "قرار رفع أسعار الأنسولين المحلى 10 جنيهات صائب، ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية"، موضحا أن "مصر تعانى من نقص الأنسولين، وتحريك الأسعار يساعد فى توفيره".

 

وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "رأى عام" على قناة "TEN"، الثلاثاء، أن "الدواء المحلى أقل فى السعر من المستورد، والإنسولين هرمون وعدد المصانع فى مصر التى تصنع الإنسولين قليلة جدًا، والدواء المستورد مرتفع سعره، ونحن نستورد أكثر من 10 ملايين وحدة أنسولين فى السنة".

 

وتابع أن "الدولة عليها مساعدة شركات الدواء، ورفع أسعار الدواء فى صالح الفقير المصرى، وقرار وزارة الصحة جيد وبداية صحيحة خاصة فيما يتعلق بأدوية الأمراض المزمنة".


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