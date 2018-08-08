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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:38 م
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"الصوت والضوء" تجتمع مع منظمى رحلات الشارتر الأسبانى لتسهيل زيارتهم

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:00 م
"الصوت والضوء" تجتمع مع منظمى رحلات الشارتر الأسبانى لتسهيل زيارتهم الاقصر
كتب عبد الحليم سالم
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عقدت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، اجتماعاً مع منظمى رحلات الشارتر من شركات السياحة المصرية لدراسة التوقيت المناسب للسائحين الأسبان لحضور عروض الصوت والضوء، وذلك بعد عودة الشارتر الأسبانى إلى الأقصر وأسوان بعد توقف دام 9 سنوات.
 
وقررت الشركة، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، إقامة عرض الصوت والضوء إضافى باللغة الأسبانية فى معبد الكرنك بالأقصر يوم الأحد من كل أسبوع الساعة التاسعة مساءً حتى نوفمبر القادم، كما سيتم إضافة عروض إسبانى فى معبد فيله بأسوان والأهرامات بالجيزة خلال الأيام القادمة .
 
وقال السيد محمد الحسنين رئيس شركة جلاكسيا للسياحة فى مصر، وسيد جمعة رئيس شركة إيماج فوياج للسياحة فى إسبانيا وهم أحد منظمى تلك الرحلات، 
إنه حاليا يتم التشغيل بطائرة إيرباص بسعة 186 راكب وبعد منتصف أغسطس يتم زيادة عدد المقاعد إلى 215 مقعد مرتين أسبوعيا مرة إلى الأقصر والأخرى إلى أسوان.
 
فيما أكد سامح سعد رئيس شركة الصوت والضوء، أن عودة رحلات الشارتر المنتظمة يعتبر نقلة جديدة فى حركة السياحة نحو الأفضل، فالسائحون الأسبان الأكثر اهتماماً بالحضارة المصرية القديمة والتاريخية، مشيرا إلى أن السياحة الأسبانية لم تنقطع نهائيا عن مصرخلال الأعوام الماضية، ولكن كانت بنسبة قليلة متدرجة نظرا لقلة الترويج وعدم الاهتمام بتغيير الصورة الذهنية عن مصر.
 
وأبدى السائحون الأسبان سعادتهم لحضور عرض الصوت والضوء والتعرف من خلاله على أسرار الحضارة المصرية الفرعونية القديمة وتأدية العاملين بالشركة رسالتهم فى خدمة السياحة الثقافية، فى إطار عودة رحلات الشارتر الأسبانى إلى الأقصر وأسوان بعد توقف دام 9 سنوات.

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