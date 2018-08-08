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الصحة تحارب "القيصرية" بإحصائية 16% من الولادات الطبيعية تتم بالمنازل سنويا

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 05:00 ص
الصحة تحارب "القيصرية" بإحصائية 16% من الولادات الطبيعية تتم بالمنازل سنويا الولادة القيصرية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أكد المسح الصحى السكانى الصادر عن وزارة الصحة والسكان مؤخرا، على أنه 16% من الولادات السنوية تتم فى المنزل حتى الآن، مشددًا على ضرورة العودة إلى الولادات الطبيعية والبعد عن القيصرية.

 

وقال المسح الصحى السكان الأخير، إن الولادات القيصرية تشكل 52% من إجمالى الولادات سنويًا، مضيفًا أن الولادات القيصرية فى تزايد مستمر لدرجة أن مصر تحتل المرتبة الثالثة بين دول العالم.

 

وقالت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية أن هناك توجة لحث السيدات للبعد عن الولادات القيصرية تماما والاتجاه للولادة الطبيعية، مشيرة إلى أن القيصرية لها مخاطر صحية كبيرة ينبغى التنبه لها.

 


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الصحة

الولادات الطبيعية

الولادات القيصرية




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