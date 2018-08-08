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الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة تحذر من نقص الوقود فى مرافق الوزارة

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:13 م
الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة تحذر من نقص الوقود فى مرافق الوزارة طوابير الوقود
غزة أ ش أ
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حذرت وزارة الصحة فى قطاع غزة، يوم الاربعاء، من نقص كميات الوقود فى مولدات الكهرباء الخاصة بمرافق الوزارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة اشرف القدرة ان كميات الوقود المتبقية داخل المولدات الكهربائية فى مرافق وزارة الصحة مقلقة للغاية، داعيا الجهات المعنية لتطويق الازمة بشكل عاجل.

وكانت آخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة فى قطاع غزة، أمس الأول الاثنين، بخصوص عدد شهداء وجرحى مسيرة العودة الكبرى منذ انطلاقها بتاريخ 30 مارس الماضى على الحدود الشرقية لقطاع غزة، قالت فيها إن 158 فلسطينيا استشهدوا وأصيب نحو 17500 آخرين بجراح مختلفة واختناق بالغاز خلال اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلى على المشاركين السلميين فى مسيرات العودة وكسر الحصار منذ 30 مارس الماضى شرق قطاع غزة.

يشار إلى أن مسيرات العودة وكسر الحصار، انطلقت فى 30 مارس الماضى على طول حدود قطاع غزة.

 


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