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الصالة الموسمية بمطار القاهرة تستقبل اليوم 744حاجا فلسطينيا للسفر للسعودية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:00 ص
الصالة الموسمية بمطار القاهرة تستقبل اليوم 744حاجا فلسطينيا للسفر للسعودية مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل
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تستقبل صالة الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، 744 حاجا فلسطينيا قادمين من غزة عبر معبر رفح، استعدادا للسفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج.
 
وأفاد مصدر بمصر للطيران، أنه من المقرر أن تنقل الشركة 744 حاجا فلسطينيا إلى جدة من صالة الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات الشركة الوطنية، مشيرا إلى أن اليوم ختام موسم تفويح حجاج فلسطين.
 
وتسير الشركة الوطنية مصر للطيران، 12 رحلة جوية من مطار القاهرة الدولى إلى جدة، لسفر 3 آلاف و321 حاجا من دولة فلسطين، لتكون آخر الرحلات اليوم الأربعاء.
 
 

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