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الشرطة العراقية تلقى القبض على 4 أشخاص يشتبه بإطلاقهم النار على مسجد بالرمادى

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 05:00 ص
الشرطة العراقية تلقى القبض على 4 أشخاص يشتبه بإطلاقهم النار على مسجد بالرمادى قوات الشرطة العراقية
وكالات الأنباء
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أعلن المركز الأمنى العراقى أمس الثلاثاء، إلقاء القوات الأمنية فى محافظة الأنبار القبض على 4 مشتبه بهم باطلاق النار على مسجد بالرمادى.

وذكر الناطق باسم المركز، العميد يحيى رسول، إنه بعد ورود معلومات من قبل الأهالى فى منطقة البو عاصى، تمكنت قوة مشتركة من قيادة عمليات الانبار من تفجير 70 قنبرة هاون مختلفة الأنواع و10 عبوات ناسفة".

وأضاف أن "قوة أمنية أخرى ضمن القيادة ذاتها تمكنت من إلقاء القبض على 4 من المشتبه بهم، وذلك بعد قيام مسلحين مجهولين باطلاق النار على احد المساجد فى منطقة البو سوده فى الرمادى"، لافتا إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

 


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