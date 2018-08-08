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السيطرة على حريق هائل بمنزل دون إصابات بشرية فى المنوفية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:40 ص
السيطرة على حريق هائل بمنزل دون إصابات بشرية فى المنوفية حريق - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمنزل بقرية العراقية التابعة لمركز الشهداء نتيجة ماس كهربائى، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل بقرية العراقية دائرة المركز، بالانتقال وقوات الحماية المدنية، تم إخماد الحريق الذي نشب بمنزل مشيد بالطوب اللين، ومسقوف بالأخشاب على مساحة 70 مترا تقريبا، ملك "س.م.ا" 57 عاما عامل زراعى، وامتد الحريق إلى منزل مجاور مشيد بذات المكونات، والمساحة ملك "ا .ع. ا. " 26 عاما بدون عمل، ومقيمان بذات الناحية، لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات، و اسفر عن احتراق سقفى المنزلين.
 
 
بسؤال المذكورين، رجحوا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى ونفيا الشبهة الجنائية، تم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4293 إداري المركز لسنة 2018، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

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