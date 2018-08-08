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السكة الحديد تبدأ طرح مقاعد القطارات الإضافية بالعيد الأسبوع المقبل

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:00 ص
السكة الحديد تبدأ طرح مقاعد القطارات الإضافية بالعيد الأسبوع المقبل المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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تبدأ هيئة السكة الحديد فى طرح مقاعد القطارات الإضافية التى قررت تشغيلها خلال عيد الأضحى منتصف الأسبوع المقبل، حيث قررت الدفع بـ 26 قطارا إضافيا تقوم برحلات ذهاب وعودة من الإسكندرية والقاهرة إلى محافظات الصعيد خلال الفترة من 15 حتى 31 أغسطس المقبل، حيث يبدأ حجز تذاكرها قبل 48 من السفر، وذلك بجانب قطارات جدول التشغيل اليومى الطبيعى.

ويشمل جدول تشغيل القطارات الإضافية 8 قطارات مكيفة وهى قطار رقم 1934 القاهرة ـ أسوان يتم تشغيله ابتداء من 15 حتى 30 أغسطس ويقوم من القاهرة الساعة 20.15 ليصل أسوان 08.50 من صباح اليوم التالى، وقطار رقم 1935 أسوان ـ القاهرة يتم تشغيله ابتداء من 16 حتى 31 أغسطس ويقوم من أسوان 13.30 ليصل القاهرة 02.05 من صباح اليوم التالى، وقطار قم 1936 القاهرة ـ أسوان يتم تشغيله ابتداء من 15 حتى 30 أغسطس ويقوم من القاهرة 23.10 ليصل أسوان 11.45 من صباح اليوم التالى.

وتضمنت القطارات الإضافية المكيفة قطار رقم 1937 أسوان ـ القاهرة يتم تشغيله ابتداء من 16 حتى 31 أغسطس ويقوم من أسوان 18.20 ليصل القاهرة 07.00 من صباح اليوم التالى، وقطار رقم 1938 القاهرة ـ أسوان يتم تشغيله فقط يوم 19 أغسطس فقط ويقوم من القاهرة 18.45 ليصل أسوان 07.20 صباح اليوم التالى، وقطار رقم 1939 أسوان ـ القاهرة يتم تشغيله 28 أغسطس فقط ويقوم من أسوان 13.50 ليصل القاهرة 02.20 صباح اليوم التالى.

شملت القطارات الإضافية المكيفة قطار 1940 الإسكندرية ـ أسوان يتم تشغيله 19 أغسطس فقط ويقوم من الإسكندرية 21.40 ليصل أسوان 13.00 ظهر اليوم التالى، وقطار رقم 1941 أسوان ـ الإسكندرية يتم تشغيله يوم 27 أغسطس فقط يوقم من أسوان 21.30 ليصل الإسكندرية 13.25 ظهر اليوم التالى، بالإضافة إلى إضافة عربات علاوة إضافية على تركيب عربات 13 قطار مكيفة مدرجين بجدول التشغيل اليومى الطبيعى.

ويضم جدول القطارات الإضافية 4 قطارات مميزة تقوم برحلات يومية بين القاهرة وأسوان من 15 حتى 31 أغسطس وهى قطارى رقمى 2202 و2204 القاهرة ـ أسوان يقومان من القاهرة على التوالى الساعة 09.15 و15.20 ويصلان أسوان على التوالى 22.20 و04.25، وقطارى رقمى 2203 و2205 أسوان يقومان من أسوان على التوالى 08.50 و23.50 ويصلان القاهرة على التوالى 21.50 و13.55.

وتضمن جدول قطارات عيد الإضحى الإضافية 8 قطارات لأهالى النوبة تقوم من الإسكندرية والقاهرة لأسوان رحلات ذهاب وعودة، حيث يقوم القطار الأول من القاهرة 15.00 يوم 19 أغسطس فقط ليصل أسوان 04.15 من صباح اليوم التالى، ويعود هذا القطار من أسوان  22.50 يوم 28 أغسطس فقط ليصل القاهرة 12.10 من ظهر اليوم التالى، والقطار الثانى يقوم من القاهرة 17.00 يوم 19 أغسطس فقط ليصل أسوان 06.35 صباح اليوم التالى، ويعود نفس القطار من أسوان 12.45 يوم 28 أغسطس فقط ليصل القاهرة 01.50 صباح اليوم التالى.

وتشمل قطارات أهالى النوبة قطار ثالث يقوم من الإسكندرية 08.10 يوم 19 أغسطس فقط ليصل أسوان 00.15 صباح اليوم التالى، ويعود هذا القطار من أسوان 11.20 يوم 28 أغسطس فقط ليصل الإسكندرية 03.50 صباح اليوم التالى، وقطار رابع يقوم من الإسكندرية 12.45 يوم 19 أغسطس فقط ليصل أسوان 05.15 صباح اليوم التالى، ويعود هذا القطار من أسوان 11.45 يوم 28 أغسطس فقط ليصل الإسكندرية 04.20 صباح اليوم التالى.

كما يوجد بالجدول الإضافى قطاران يقومان برحلة ذهاب وأخرى عودة لصالح نادى الجعافرة الرياضى الإسكندرية ـ أسوان والعكس يومى 17 أغسطس و 26 أغسطس، وقطاران يقومان برحلة ذهاب وأخرى عودة لصالح الاتحاد النوعى بين القاهرة ـ أسوان والعكس يومى 17 أغسطس و24 أغسطس، على أن يتم زيادة عدد القطارات الإضافية فى حالة الضرورة أو الاحتياج.

 


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