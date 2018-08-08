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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:29 م
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السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثى على مدينة جازان

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:06 م
السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثى على مدينة جازان اعتراض صاروخ _ صورة أرشيفية
الرياض أ ش أ
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أفادت قناة (العربية )الإخبارية، مساء اليوم الأربعاء، بأن قوات الدفاع الجوى فى السعودية اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثى على مدينة جازان.

ذكرت ذلك القناة فى نبأ عاجل لها دون التطرق لمزيد من التفاصيل فى هذا الصدد .

 

 


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أخبار السعودية

اعتراض صاروخ باليستي

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مدينة جازان




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