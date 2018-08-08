السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثى على مدينة جازان

الرياض أ ش أ

أفادت قناة (العربية )الإخبارية، مساء اليوم الأربعاء، بأن قوات الدفاع الجوى فى السعودية اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثى على مدينة جازان.

ذكرت ذلك القناة فى نبأ عاجل لها دون التطرق لمزيد من التفاصيل فى هذا الصدد .