video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تطلق منظومة مراقبة متطورة لضمان سلامة المياه المتداولة بين الحجيج

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 09:42 ص
السعودية تطلق منظومة مراقبة متطورة لضمان سلامة المياه المتداولة بين الحجيج مياه زمزم
كتب: مصطفى عنبر - إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

أطلقت السعودية منظومة مراقبة متطورة لضمان سلامة المياه المتداولة بين الحجيج، وقال الناطق باسم هيئة المساحة الجيولوجية فى المملكة العربية السعودية طارق أبا الخليل، إن هناك خطط لمتابعة مخرجات مراكز تعبئة مياه زمزم، حيث يتم تنظيم جولات تفقدية يومية لمتابعة كفاءة أعمال الفلترة والتعقيم والتعبئة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمركز التعبئة الألى نحو 10800 عبوة فى الساعة بسعة 200 ملليلتر، إضافة إلى عبوات أخرى بسعة 20 لترا، يتم توزيعها على مساكن ضيوف الرحمن.

ودأبت هيئة المساحة الجيولوجية فى المملكة العربية السعودية كل عام على إعادة رصد الخواص الفيزيائية لمياه البئر وإجراء التحاليل الميكروبية والكيميائية والعناصر الشحيحة لضمان سلامة العبوات التى يتداولها حجاج بيت الله الحرام، فمن معين لا ينضب، ظلت مياه زمزم تتدفق على ضيوف الرحمن، ومن أجل قدسية هذا البئر الذى يقع داخل فناء المسجد الحرام فى مكة المكرمة ولمكانته عند المسلمين.


ومع ازدياد عدد زوار المشاعر المقدسة كل عام، تقوم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بعملية مراقبة مستويات المياه فى بئر زمزم بواسطة منظومة مراقبة متطورة تتيح أيضا قياس درجة الحموضة، والحرارة. ويلعب مركز دراسات وأبحاث زمزم التابع لهيئة المساحة الجيولوجية دورا محوريا فى إدارة الطلب على المياه والوقوف على خطط الحفاظ على مخزون المياه الجوفية فى الآبارِ، من خلال إعادة تزويد مستودعات المياه الجوفية بشكل مستمر، إما عن طريق التسرب المباشر لمياه الأمطار إليها أو عن طريق تدفق مياه الأنهار إلى مستودعات المياه الجوفية.

ومن أجل إدارة الطلب على ماء زمزم من البئر، يتم بشكل مستمر ضخ ومعالجة وتخزين الماء فى خزانات تحت الأرض، وذلك قبل توزيعه إلى المستهلكين ونقله إلى المدينة المنورة، حيث تتم معالجة ماء زمزم بواسطة سلسلة من الرمال المرشحة والمرشحات الدقيقة والتطهير فوق البنفسجى وإخضاع تلك النشاطات لمتابعة شديدة تلتزم بمعايير صارمة لضمان الجودة.

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى فى وقت سابق عن رفع الطاقة التشغيلية اليومية للبئر وزيادة عدد مقدمى خدمة سقيا زمزم بنسبة أكثر من 100%، وتشغيل المشروع على مدار الساعة ليفى بحاجة راغبى المياه المباركة وفق آلية توزيع تلتزم بتقديم عبوتين لكل فرد، مع إعادة التوزيع بنفس الكمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الصرف الأخير.

 

PHOTO-2018-08-08-09-14-22 (1)
مياه زمزم

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الحج والعمرة السعودى يرحب بقدوم القطريين الراغبين فى أداء المناسك

ارتفاع عدد رواد موسـم مهرجان صلالة السـياحى لنصف مليون سائح

السعودية تتصدى لأطماع كندا.. مصدر دبلوماسى: طرد المملكة للسفير الكندى ليس لمجرد تغريدة.. مراقبون يتساءلون: منذ متى وكندا تهتم بلعب دور مؤثر فى الشرق الأوسط؟.. ويؤكدون: الدولة لن تخاطر باقتصادها بسبب متهمة

مياه زمزم

السعودية

اخبار السعودية

اخبار السعودية اليوم

حج 2018

موسم الحج

اخبار العرب




لا تفوتك
السكة الحديد تبدأ طرح مقاعد القطارات الإضافية بالعيد الأسبوع المقبل

السكة الحديد تبدأ طرح مقاعد القطارات الإضافية بالعيد الأسبوع المقبل

مساعد الرئيس الأمريكى يؤكد تقدير بلاده لجهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية

مساعد الرئيس الأمريكى يؤكد تقدير بلاده لجهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية

حارس مصر الأول القادم.. من يحصد اللقب بعد اعتزال عصام الحضرى دوليًا؟.. تاريخ السد العالى الأسطورى يضع حراس مصر الحاليين فى مأزق كبير أمام الجماهير.. وفكرى صالح يؤكد: الاحتذاء بإصراره وتحديه الحل الوحيد أمامهم

حارس مصر الأول القادم.. من يحصد اللقب بعد اعتزال عصام الحضرى دوليًا؟.. تاريخ السد العالى الأسطورى يضع حراس مصر الحاليين فى مأزق كبير أمام الجماهير.. وفكرى صالح يؤكد: الاحتذاء بإصراره وتحديه الحل الوحيد أمامهم

الغدر القطرى تجاه الأشقاء العرب عرض مستمر.. الدوحة تعلن تأييدها للموقف الكندى ضد المملكة.. الإمارات رداً على الادعاءات القطرية بترحيل المواطنين: إجراءاتنا الاحترازية لا تهدف بأى شكل للإضرار بالمواطن القطرى

الغدر القطرى تجاه الأشقاء العرب عرض مستمر.. الدوحة تعلن تأييدها للموقف الكندى ضد المملكة.. الإمارات رداً على الادعاءات القطرية بترحيل المواطنين: إجراءاتنا الاحترازية لا تهدف بأى شكل للإضرار بالمواطن القطرى

فيديو.. الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3 % من أسهم شركة "سناب شات"

فيديو.. الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3 % من أسهم شركة "سناب شات"

شركة ألمانية تطور سيارة تعمل بالطاقة الشمسية يمكن شحنها أثناء القيادة

شركة ألمانية تطور سيارة تعمل بالطاقة الشمسية يمكن شحنها أثناء القيادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة