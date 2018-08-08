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السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف "لسائق" بتهمة الاتجار بالمخدرات

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 01:02 م
السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف "لسائق" بتهمة الاتجار بالمخدرات مخدرات-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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عاقبت  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، م. ح. "سائق" بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى فى المخدرات بدائرة قسم بولاق الدكرور.
 
 
صدر الحكم  برئاسة المستشار  محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي ومحمود عبد المنعم القرموطي ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسي و محمد صابر.
 
 
وأسندت النيابة للمتهم، محمد حمدى تهمة الاتجار فى مخدر الترمادول فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحيازة وإحراز مخدر الحشيش، وسلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية.
 
 

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