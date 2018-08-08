الرياض توقف برامج العلاج فى كندا وتنقل المرضى السعوديين لمستشفيات خارجها

كتب: محمد الأحمدى

قال الملحق الصحى السعودى فى الولايات المتحدة الأمريكية و كندا الدكتور فهد بن إبراهيم التميمى، إن الملحقية الصحية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية و كندا أوقفت جميع برامج العلاج فى كندا و تعمل على التنسيق من أجل نقل جميع المرضى السعوديين من المستشفيات الكندية إلى مستشفيات أخرى خارج كندا، حسبما ذكرت وكالة الانباء السعودية واس.

وأوضح الدكتور فهد التميمي فى تصريح صحفي اليوم، أن الملحقية تسعى لضمان سلامة المرضى السعوديين الذين يتلقون علاجهم فى كندا مع مرافقيهم، و إكمال علاجهم فى أماكن أخرى.