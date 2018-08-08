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الرئيس التنفيذى لبعثة الحج: تقديم كافة التيسيرات لضمان راحة ضيوف الرحمن

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:59 م
الرئيس التنفيذى لبعثة الحج: تقديم كافة التيسيرات لضمان راحة ضيوف الرحمن حجاج - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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صرح اللواء عمرو لطفى مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وجه بتقديم كافة التيسيرات لضمان راحة حجاج بيت الله الحرام ، مشيرا إلى أن عدد أفراد البعثة المصرية للحج هذا العام بلغ ٨٠ ألف حاج من بينهم ٢٤ ألف حاج ضمن حج القرعة، و من المقرر أن يصل نهاية اليوم ١٠ آلاف حاج إلى المدينة المنورة.

 وأوضح الرئيس التنفيذى لبعثة الحج ،فى تصريحات له، أنه فور انتهاء موسم الحج فى العام الماضى ، تم البدء على الفور فى مرحلة التعاقد للموسم الحالى وذلك حتى يتسنى حجز الفنادق المصنفة والأعلى تميزا والقريبة نسبيا من الحرمين .

وأضاف اللواء عمرو لطفى أنه بمجرد خروج الحاج من بيته وعند وصوله إلى المطار وقبل مغادرة الأراضى المصرية، يكون فى استقباله ضباط من قطاع الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية لإرشادهم بالإجراءات المتبعة و التنسيق مع وزارة الأوقاف لتوفير واعظين بصفة دائمة لتبصير الحجاج بالمشاعر وأداء المناسك .

 وتابع الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية أنه بمجرد وصول الحاج إلى مطار جدة والمدينة، يكون فى استقباله أيضا ضباط الشئون الإدارية لإنهاء إجراءات وصوله ومساعدته على استقلال الحافلات الحديثة التى تم التعاقد عليها لتسكينهم فى الفنادق المحجوزة لهم.

وأشار اللواء عمرو لطفى إلى أن الحاج الذى وصل إلى المدينة المنورة من المقرر أن يمكث فيها ٥ أيام و٤ ليال ثم يتجه إلى مكة المكرمة بواسطة الحافلات الحديثة المكيفة المزودة بخدمات (الواى فاي) والتى تم التعاقد عليها لراحة الحاج المصري، فضلا عن توفير حافلات من الفنادق البعيدة نسبيا عن الحرم المكى خاصة الحجاج من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة .

وأضاف أنه تم الاتفاق على نظام الرد الواحد أى نقل الحاج من مكة إلى عرفة والمزدلفة ومنى ويتم نقل الحجيج فى توقيت واحد ويتم تقديم ٧ وجبات ساخنة فى مشعرى عرفة ومنى.

 وأوضح اللواء عمرو لطفى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة من خلال بعثتها الطبية بها بإنشاء عيادات فى كل فندق وعددهم ٢٠ فندقا فى مكة على مدار اليوم لخدمة الحجاج ، كما تم التنسيق مع وزارة الأوقاف بتعيين واعظ بكل فندق لعقد ندوات وشرح المناسك يوميا .

 وأضاف أنه يتم متابعة الحجاج عن طريق غرف العمليات بمكة والمدينة لحصر المفقودين وتقديم الخدمات الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة ويتم ربطها مع غرفة العمليات المركزية فى القاهرة لطمأنة ذويهم عن حالتهم.


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