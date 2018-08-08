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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:26 ص
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الدفاع البريطانية: جيشنا سيبقى قوة عسكرية "من الدرجة الأولى" بعد بريكست

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:00 ص
الدفاع البريطانية: جيشنا سيبقى قوة عسكرية "من الدرجة الأولى" بعد بريكست رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماى
واشنطن (أ ف ب)
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شدّد وزير الدفاع البريطانى جافين ويليامسون أمس الثلاثاء، على أنّ قدرات الجيش البريطانى لن تتقلّص بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وقال ويليامسون فى خطاب أمام المجلس الأطلسى فى واشنطن قبل أن يلتقى نظيره الأمريكى جيم ماتيس، إنّ "مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبى لن يكون لها أى تأثير فى ما يتعلق بالأمن والدفاع فى أوروبا".

وأضاف "بريطانيا لاعب عالمى كبير، كنّا دومًا قوة عسكرية من الدرجة الأولى، وسنكون دومًا قوة عسكرية من الدرجة الأولى".

وتأتى هذه التصريحات فى وقت كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى قد رفضت على ما يبدو فى يونيو التعليق على الوضع المستقبلى للجيش البريطانى.

وتهدف زيارة ويليامسون إلى إقناع الأمريكيين بأنّ المملكة المتحدة ستبقى حليفاً موثوقاً.

وقال وزير الدفاع البريطانى "بطريقة ما، لقد حدّ الاتحاد الأوروبى من رؤيتنا، وأثبط عزيمتنا على التطلع نحو الأفق، الآن، أصبحنا أحراراً فى المضى إلى أبعد من ذلك وتحقيق أهداف أعلى. المملكة المتحدة مصممة على اغتنام هذه الفرص الجديدة".

 


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