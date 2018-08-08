"الداخلية" تضبط 932 قضية تموينية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى - دينا الحسيني

نجحت شرطة التموين في ضبط نحو 932 قضية تموينية متنوعة، حيث تم ضبط 29 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز وضبط 196 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح وضبط 19 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 68 قضية فى مجال الغش التجارى وضبط 564 قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين).

وتمكنت شرطة التموين من ضبط 23 قضية فى مجال اللحوم ومصنعاتها، وضبط 27 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، وضبط 4 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، وضبط 2 قضيتين فى مجال حيازة السلع والمواد الغذائية مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى مواصلة الحملات.