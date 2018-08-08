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"الداخلية "تضبط 6 آلاف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:00 ص
"الداخلية "تضبط 6 آلاف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي
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تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية  "مباحث الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية " من  ضبط 6 الاف قضية متنوعة وتنفيذ 335  حكم قضائى  خلال 24 ساعة

 يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية .

 

 


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