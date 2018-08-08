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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:21 م
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الداخلية تضبط تاجرين عملة بحوزتهما عملات أجنبية فى الدقهلية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 03:35 م
الداخلية تضبط تاجرين عملة بحوزتهما عملات أجنبية فى الدقهلية دولار أمريكى_ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية في ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
 
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية قيام "عيسى .ع.ع" حاصل على مؤهل متوسط – صاحب محل لبيع الأدوات المنزلية و"جمعة .م.ا" سائق – يقيمان بقرية "منشأة عبد الرحمن" دائرة مركز شرطة دكرنس بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بسعر السوق السوداء خارج القنوات والمصارف الشرعية بالمخالفة لأحكام القانون الخاص بالنقد الأجنبى متخذين من السيارة ملك الأول وسيلة لمزاولة نشاطهما غير المشروع ومقابلة عملائهما بدائرة المركز محل إقامتها والمراكز المجاورة.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها أثناء استقلالهما السيارة حال انتظارهما لأحد عملائهما أمام قرية "منية سندوب" دائرة المركز المنصورة وعُثر بداخلها على (100898 دولار أمريكى – 3900 جنيه مصرياً – 20 ريال قطرى) وبمواجهتهما، اعترفا بما أسفرت عنه التحريات وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من حصيلة إتجارهما من النقد الأجنبى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
 
وجاء ذلك فى إطار استمرار الجهود الأمنية المبذولة لمُكافحة جرائم الاتجار غيـر المشروع بالنقـد الأجنبى والتى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى .
 
 
 
 

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