الداخلية تستهدف محطات المترو وتضبط 113 بائعا متجولا

كتب محمود عبد الراضى - دينا الحسينى

قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن المختلفة، والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتنفيذ حملة تفتيشية مكبرة على محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها ضبط 113 بائعا متجولا و8 مخالفات عبور مشاة من مكان غير مخصص و15 مخالفة ركوب بعربة السيدات وقضيتين تسول- مخالفة راكب بدون تذكرة، وتم تحصيل 107 غرامات فورية " تدخين، نظافة، راكب بدون تذكرة" وتم تنفيذ 91 إزالة " إشغالات، إعلانات، وصلات كهربائية وتنفيذ 53 حكما قضائيا.