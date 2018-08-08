video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الخطوط الصينية تتسلم أولى طائراتها من طراز إيرباص "إيه 350-900"

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 03:24 م
الخطوط الصينية تتسلم أولى طائراتها من طراز إيرباص "إيه 350-900" الخطوط الصينية
أ ش أ
إضافة تعليق

تسلمت شركة الخطوط الجوية الصينية (إير تشاينا) اليوم الأربعاء أولى طائراتها من طراز (إيه 350-900) عريضة البدن ذات المحركين، وذلك من مصنع إيرباص الأوروبى فى مدينة تولوز الفرنسية.

وقالت الشركة –فى بيان لها اليوم- إنها ستقوم فى البداية بتشغيل الطائرة الجديدة على الخطوط الداخلية، قبل تشغيلها فى الوجهات الدولية، مشيرة إلى أن الطائرة بها مقاعد تكفى 312 مسافرا، ومقصورتها تضم ثلاثة مستويات: 32 مقعدا لدرجة رجال الأعمال، و24 مقعدا للدرجة السياحية الممتازة و256 مقعدا للدرجة السياحية.

وأشارت الشركة إلى أنها اعتبارا من يوليو الماضى بدأت فى تشغيل أسطول من طائرات إيرباص يضم 201 طائرة، منها: 142 من طراز (إيه 320) و59 من طراز (إيه 330(.

ولفتت الشركة إلى أن طلبيات خطوط الطيران فى المنطقة على الطائرة (إيه 350-900) حتى الآن تمثل أكثر من ثلث إجمالى مبيعات هذا النوع عالميا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصين تتفوق على الولايات المتحدة فى سباق نشر شبكات الـ5G

أمريكا تعد قائمة رسوم جديدة تستهدف واردات صينية بقيمة 16 مليار دولار

واردات الصين من النفط ترتفع قليلا في يوليو بعد انخفاضها شهرين

12 ألف مسلم صينى يصلون إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج

الصين تنوى فرض رسوم إضافية على سلع أمريكية بقيمة 16 مليار دولار

الخطوط الصينية

الصين

أخبار الصين

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة