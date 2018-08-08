الخطوط الصينية تتسلم أولى طائراتها من طراز إيرباص "إيه 350-900"

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تسلمت شركة الخطوط الجوية الصينية (إير تشاينا) اليوم الأربعاء أولى طائراتها من طراز (إيه 350-900) عريضة البدن ذات المحركين، وذلك من مصنع إيرباص الأوروبى فى مدينة تولوز الفرنسية.

وقالت الشركة –فى بيان لها اليوم- إنها ستقوم فى البداية بتشغيل الطائرة الجديدة على الخطوط الداخلية، قبل تشغيلها فى الوجهات الدولية، مشيرة إلى أن الطائرة بها مقاعد تكفى 312 مسافرا، ومقصورتها تضم ثلاثة مستويات: 32 مقعدا لدرجة رجال الأعمال، و24 مقعدا للدرجة السياحية الممتازة و256 مقعدا للدرجة السياحية.

وأشارت الشركة إلى أنها اعتبارا من يوليو الماضى بدأت فى تشغيل أسطول من طائرات إيرباص يضم 201 طائرة، منها: 142 من طراز (إيه 320) و59 من طراز (إيه 330(.

ولفتت الشركة إلى أن طلبيات خطوط الطيران فى المنطقة على الطائرة (إيه 350-900) حتى الآن تمثل أكثر من ثلث إجمالى مبيعات هذا النوع عالميا.