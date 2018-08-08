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خالد صلاح
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الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتمسك بالاستيطان اليهودى

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:35 ص
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتمسك بالاستيطان اليهودى قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ
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قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "إن إسرائيل تتمسك بالاستيطان اليهودى بديلا عن القانون الدولى"، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات سياساتها الاستيطانية، وتشريعاتها العنصرية.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، فى بيان اليوم الأربعاء، صمت المجتمع الدولى "إسناد حقيقي لتنفيذ تلك السياسات الاحتلالية، مؤكدة أن ما يجرى على الأرض من تدابير وعمليات استيطانية غير مسبوقة تتماشى مع هذه العقلية.

وأشارت إلى أنه مع مرور الوقت تتكشف المخاطر الكارثية والأبعاد الاستعمارية العنصرية لما يسمى بـ (قانون القومية)، الذي بات يمثل "المظلة" لتمرير أيديولوجية وسياسات وبرامج اليمين الحاكم في إسرائيل، خاصة الاستيطانية، والتهويدية منها، والذي يشكل في ذات الوقت سيفا مرفوعا باستمرار، في وجه أي معارضة أو انتقاد لتلك السياسات.

وأوضحت أن ذلك ظهر جليا في رد الحكومة الإسرائيلية الرسمي على التماس مقدم الى المحكمة العليا في إسرائيل ضد ما يسمى بـ (قانون التسوية)، الذي يهدف الى تبييض البؤر الاستيطانية العشوائية على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين، تحت شعار "أن بند الاستيطان في قانون القومية المشؤوم (فوق دستوري)، وهو ما يكشف زيف ادعاءات الحكومة الإسرائيلية بهذا الجانب، ويؤكد في الوقت ذاته أنه يمنح اليهود القدرة على سلب "حقوق الآخرين".


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