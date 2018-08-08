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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 09:22 ص
خالد صلاح
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الخارجية السعودية: شكلنا غرفتى عمليات فى سفارتنا بكندا وفى الرياض

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 08:00 ص
الخارجية السعودية: شكلنا غرفتى عمليات فى سفارتنا بكندا وفى الرياض وزير الخارجية السعودى عادل الجبير
وكالات الأنباء
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أعلن وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، أن المملكة شكلت غرفتى عمليات تنشطان على مدار الساعة فى سفارة السعودية لدى كندا، وفى مقر الخارجية السعودية فى الرياض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس.

وكتب على "تويتر": "‏بتوجيهات ومتابعة من سيدى خادم الحرمين الشريفين وسيدى سمو ولى العهد، تتشرف وزارة الخارجية بالقيام بواجبها فى رعاية شؤون السعوديين فى كندا بعد الإجراءات المتخذة من خلال غرفتَى عمليات، تعملان على مدار الساعة فى سفارة السعودية لدى كندا، وبمقر الوزارة فى الرياض".

وشدد على حرص وزارة الخارجية على تقديم كل ما بوسعها للقيام بواجبها فى رعاية شؤون السعوديين بالخارج، مؤكدا أن المواطن السعودى دائما هو محور اهتمام حكومة بلاده أينما كان.

 


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