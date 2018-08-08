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الخارجية الروسية: للسعودية الحق فى تحديد طريقة إجراء إصلاحاتها الداخلية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:07 م
الخارجية الروسية: للسعودية الحق فى تحديد طريقة إجراء إصلاحاتها الداخلية وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ
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أكدت وزارة الخارجية الروسية رفض موسكو تسييس قضايا حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن للمملكة العربية السعودية الحق فى تحديد مسار إصلاحاتها الداخلية بنفسها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فى بيان لها نشر على موقع الوزارة اليوم "الاربعاء"، تعليقا عى الخلاف السعودى الكندى " نؤيد بحزم وثبات مراعاة حقوق الإنسان العامة مع ضرورة الأخذ فى الحسبان الخصائص والتقاليد القومية للدول، والتى تبلورت على مدار فترة تاريخية طويلة". 

وأضافت :" أن روسيا رفضت دائما ولا تزال ترفض محاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن موسكو تعتقد أن السعودية التى سلكت طريق التحولات الاجتماعية والاقتصادية الضخمة، تتمتع بكامل حقها السيادى فى تحديد كيفية المضى قدما فى هذا المجال الهام
وتابعت القول :"قد تتطلب هذه المسائل نصائح بناءة ومساعدة، ولكن ليس نبرة آمرة من موقع التفوق الأخلاقى المزعوم بأى حال من الأحوال".

 

 


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