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الخارجية الأمريكية: شكرى وبومبيو يتطلعان لعقد الحوار الاستراتيجى خلال العام الجارى

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 09:13 م
الخارجية الأمريكية: شكرى وبومبيو يتطلعان لعقد الحوار الاستراتيجى خلال العام الجارى وزير الخارجية المصرى ونظيره الأمريكى
كتبت: إنجى مجدى
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علقت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، على اللقاء الذى جمع وزير الخارجية سامح شكرى، ونظيره الأمريكى مايك بومبيو، مشيرة إلى أنهما بحثا عدد من الأمور خلال لقائهما فى واشنطن، اليوم، الأربعاء.

 

وبحسب إفادة صحفية، قالت نويرت إن الوزيرين بحثا الشراكة القوية بين مصر والولايات المتحدة والمساعدات العسكرية الأمريكية لمصر والتعاون الوثيق على صعيد القضايا الأمنية الثنائية والإقليمية، بما فى ذلك سوريا وليبيا، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

 

وأضافت أنهما ناقشا الدور الحيوى للمجتمع المدنى فى مصر وأهمية حماية وتعزيز حقوق الإنسان. كما أعرب كلا من شكرى وبومبيو عن تطلعهما لعقد الحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة فى واشنطن، فى وقت لاحق من العام الجارى.


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