الحماية المدنية تنقذ عاملا تعلق بالطابق التاسع خلال تشطيب عقار بالبساتين

كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، في إنقاذ عامل عقب سقوطه من الطابق التاسع أعلى رافعة بتشطيب عقار بمنطقة البساتين، بسبب قطع واير الرافعة وهو ما تسبب في تعلقه بالرافعة وسقوط زميله أرضا، وتم انقاذه بواسطة السلم الهيدروليكى وهو ما لاقى قبول المواطنين وتوجيههم الشكر لرجال الشرطة.

البداية كانت مع تلقى غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بأنه أثناء قيام أثنين من العمال بأعمال تشطيبات ودهانات بالعقار رقم 44 شارع فلسطين بالبساتين، وحال تعلقهما بواير للقيام بتلك الأعمال بالطابق التاسع من البناية المكونة من أحدى عشر طابق أنقطع الواير فسقط أحدهما "أحمد عادل حلمي" 30 سنة، نقاش، ومقيم بالخليفة على الأرض بينما تعلق الثاني "أحمد عبد العظيم البطش" 36 سنة، نقاش.

و على الفور تم أخطار اللواء محمد منصور مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، والذى وجه بسرعة الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، والتي وصلت لمكان البلاغ حيث قامت بإستخدام السلم الهيدروليكى وتمكنت من إنقاذ الأخير بينما تم نقل الأول لمستشفى.

وعقب نجاح رجال الحماية المدنية فى انقاذه وجة المواطنين الشكر لرجال الحماية المدنية لسرعة إنتقالهم والتعامل مع البلاغ وتقدمهم من إنقاذ العامل.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات الإنسانية التى قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن