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الحماية المدنية تخمد حريقا هائلا بمصنع ورق بالمنطقة الصناعية بالمنوفية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:27 ص
الحماية المدنية تخمد حريقا هائلا بمصنع ورق بالمنطقة الصناعية بالمنوفية حريق - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق هائل بمصنع ورق بالمنطقة السادسة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية. 

 

وتلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية الأمن، يفيد بنشوب حريق هائل بمصنع للورق بالمنطقة السادسة بمدينة السادات. 

 

على الفور تم الدفع بسيارتين من الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق . 

 

وبالمعاينة تبين أن الحريق نشب بمصنع ورق" سوبر باك " على مساحة 16 ألف متر، ونشبت النيران على مساحة 5000 آلاف متر، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية التى تمكنت من محاصرة النيران ومنع انتقال السنتها إلى باقى اجزاء المصنع المحيطة، وتم نقل كميات الورق بعيد عن منطقة النيران . 


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