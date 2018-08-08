video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 08:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الحرب التجارية تصل للجنس.. الصين تفرض رسوما على الواقيات الذكرية الأمريكية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 08:00 م
الحرب التجارية تصل للجنس.. الصين تفرض رسوما على الواقيات الذكرية الأمريكية الرئيس الصينى ونظيره الامريكى
كتب: هانى محمد
إضافة تعليق

قررت الصين فرض جمارك جديدة على الواقيات الذكرية الأمريكية الصنع، وهى من بين أحدث البنود التى تهدد العاصمة الصينية بكين بتضمينها فى قائمة منتجاتها الأمريكية التى تبلغ 60 مليار دولار أمريكى والتى سيتم فرض الرسوم الجمركية عليها.

وفى تقرير جديد لصحيفة "ساوث تشانيا مورينج بوست" الصينية، بعنوان "الصين تأخذ الحرب التجارية إلى غرفة النوم"، وتضمن أن الشعب الصينى أحيانا يلجأ إلى المنتجات الأمريكية الصنع خاصة الواقيات الذكرية، حيث صدرت أمريكا إلى الصين بما يقرب 140 ألف دولار واقيات ذكرية، بالرغم أن الصين صدرت إلى الولايات المتحدة ما يقرب من 1.46 مليار دولار من الواقيات الذكرية إلى الولايات المتحدة فى عام 2017.

وقال ثيبود أندريه، مدير الأبحاث فى شركة داكسو للاستشارات فى بكين: "إن التأثير على الصادرات الأمريكية للواقيات الذكرية لن يكون كبيراً".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اشتعال معركة الواقى الذكرى بين أفيخاى أدرعى وحماس

ابتكار أول واقى ذكرى "ذكى" بالعالم يكتشف الأمراض الجنسية ويقيم قدرة الرجال

الواقى الذكرى

امريكا

الصين

الحرب التجارية

اخبار الصين

الصادرات الأمريكية




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة