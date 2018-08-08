الحرب التجارية تصل للجنس.. الصين تفرض رسوما على الواقيات الذكرية الأمريكية

كتب: هانى محمد

قررت الصين فرض جمارك جديدة على الواقيات الذكرية الأمريكية الصنع، وهى من بين أحدث البنود التى تهدد العاصمة الصينية بكين بتضمينها فى قائمة منتجاتها الأمريكية التى تبلغ 60 مليار دولار أمريكى والتى سيتم فرض الرسوم الجمركية عليها.

وفى تقرير جديد لصحيفة "ساوث تشانيا مورينج بوست" الصينية، بعنوان "الصين تأخذ الحرب التجارية إلى غرفة النوم"، وتضمن أن الشعب الصينى أحيانا يلجأ إلى المنتجات الأمريكية الصنع خاصة الواقيات الذكرية، حيث صدرت أمريكا إلى الصين بما يقرب 140 ألف دولار واقيات ذكرية، بالرغم أن الصين صدرت إلى الولايات المتحدة ما يقرب من 1.46 مليار دولار من الواقيات الذكرية إلى الولايات المتحدة فى عام 2017.

وقال ثيبود أندريه، مدير الأبحاث فى شركة داكسو للاستشارات فى بكين: "إن التأثير على الصادرات الأمريكية للواقيات الذكرية لن يكون كبيراً".