الجيش اليمنى يستعيد سلسلة جبلية بين محافظتى الجوف ‏وصعدة

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قال رئيس عمليات اللواء التاسع حرس حدود العقيد هلال ‏مشبب الخالدي، إن قوات الجيش اليمنى استعادت سلسلة جبال ‏(الشنيفاء) الواقعة بين محافظتى الجوف وصعدة.‏

وأضاف الخالدى - فى تصريح نقله موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة ‏الدفاع اليمنية - أن قوات الجيش اليمنى وصلت إلى أطراف مديرية ‏(الحشوة) التابعة لمحافظة صعدة، فى حين تكبدت ميليشيات الحوثى سقوط ‏قتلى وجرحى فى صفوفها وأسر عدد من عناصرها.‏

وأكد العقيد الخالدي، أن قوات الجيش اليمنى ستمضى للسيطرة على ‏المديرية، واستكمال تحرير ما تبقى من محافظة صعدة.‏

وفى سياق آخر، أسقطت قوات الجيش اليمنى طائرة مسيرة تابعة للميليشيات ‏الحوثية فى مدينة تعز، جنوب غربى اليمن.‏

وقال مصدر عسكرى يمنى - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - "إن وحدات من الجيش تابعة ‏للواء اثنين وعشرين ميكا والمتمركزة فى جبل صبر أسقطت ‏طائرة استطلاع دون طيار إيرانية الصنع".