الجيش اليمنى يستعيد سلسلة جبلية بين محافظتى الجوف ‏وصعدة

قال رئيس عمليات اللواء التاسع حرس حدود العقيد هلال مشبب الخالدي، إن قوات الجيش اليمنى استعادت سلسلة جبال (الشنيفاء) الواقعة بين محافظتى الجوف وصعدة.
وأضاف الخالدى - فى تصريح نقله موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية - أن قوات الجيش اليمنى وصلت إلى أطراف مديرية (الحشوة) التابعة لمحافظة صعدة، فى حين تكبدت ميليشيات الحوثى سقوط قتلى وجرحى فى صفوفها وأسر عدد من عناصرها.
وأكد العقيد الخالدي، أن قوات الجيش اليمنى ستمضى للسيطرة على المديرية، واستكمال تحرير ما تبقى من محافظة صعدة.
وفى سياق آخر، أسقطت قوات الجيش اليمنى طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية فى مدينة تعز، جنوب غربى اليمن.
وقال مصدر عسكرى يمنى - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - "إن وحدات من الجيش تابعة للواء اثنين وعشرين ميكا والمتمركزة فى جبل صبر أسقطت طائرة استطلاع دون طيار إيرانية الصنع".
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