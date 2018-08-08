الجيش العراقى يصد هجوما لداعش شمال بغداد

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أفاد مصدر أمنى عراقى ،اليوم الأربعاء، بمقتل وإصابة عدد من مسلحى داعش خلال هجوم لعناصر التنظيم الارهابى شمال العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر - حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الاخبارية - أن مجموعة من عناصر التنظيم الإرهابى هاجمت أمس الأول الأثنين نقاط التفتيش التابعة للفوجين الثالث والرابع في الجيش العراقى، بمنطقة البحيرات فى قضاء الطارمية.

وكانت وسائل إعلام محلية قد افادت بإندلاع اشتباكات بين القوات الأمنية العراقية وعناصر داعش فى قضاء الطارمية، ما أسفر عن مقتل 3 عناصر من التنظيم الإرهابى، وإصابة جندى فى الجيش العراقى بجروح.

وأغلقت القوات العراقية جميع مداخل ومخارج القضاء بحثا عن عناصر داعش.

وفي سياق آخر ، أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم تحرير ثلاثة مختطفين من أهالى مدينة الدجيل جنوب محافظة صلاح الدين اختطفوا على أيدى مجموعات مسلحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن - فى بيان له - " إن قوة المهمات الخاصة فى وزارة الداخلية تمكنت من تنفيذ عملية أمنية ناجحة تمخض عنها تحرير المختطفين الثلاثة من أهالى الدجيل الذين اختطفوا يوم الأربعاء الماضى، وأن تحريرهم تم فى إحدى مناطق حزام بغداد.