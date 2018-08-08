video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 09:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش العراقى يصد هجوما لداعش شمال بغداد

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 08:38 ص
الجيش العراقى يصد هجوما لداعش شمال بغداد الجيش العراقى
أ ش أ
إضافة تعليق

أفاد مصدر أمنى عراقى ،اليوم الأربعاء، بمقتل وإصابة عدد من مسلحى داعش خلال هجوم لعناصر التنظيم الارهابى شمال العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر - حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الاخبارية - أن مجموعة من عناصر التنظيم الإرهابى هاجمت أمس الأول الأثنين نقاط التفتيش التابعة للفوجين الثالث والرابع في الجيش العراقى، بمنطقة البحيرات فى قضاء الطارمية.

وكانت وسائل إعلام محلية قد افادت بإندلاع اشتباكات بين القوات الأمنية العراقية وعناصر داعش فى قضاء الطارمية، ما أسفر عن مقتل 3 عناصر من التنظيم الإرهابى، وإصابة جندى فى الجيش العراقى بجروح.

وأغلقت القوات العراقية جميع مداخل ومخارج القضاء بحثا عن عناصر داعش.

وفي سياق آخر ، أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم تحرير ثلاثة مختطفين من أهالى مدينة الدجيل جنوب محافظة صلاح الدين اختطفوا على أيدى مجموعات مسلحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن - فى بيان له - " إن قوة المهمات الخاصة فى وزارة الداخلية تمكنت من تنفيذ عملية أمنية ناجحة تمخض عنها تحرير المختطفين الثلاثة من أهالى الدجيل الذين اختطفوا يوم الأربعاء الماضى، وأن تحريرهم تم فى إحدى مناطق حزام بغداد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش العراقى يفرض حظر تجوال ببلدة الدجيل فى صلاح الدين

الجيش العراقى يفرض حظر تجوال ببلدة الدجيل فى صلاح الدين بعد اشتباكات عنيفة

طيران الجيش العراقى يدمر وكرا وآليات لتنظيم "داعش" فى كركوك

الجيش العراقى: اعتقال ارهابى غربى بغداد

الجيش العراقى

داعش

بغداد

قضاء الطارمية

أخبار العرب

أخبار العرب الآن




لا تفوتك
السكة الحديد تبدأ طرح مقاعد القطارات الإضافية بالعيد الأسبوع المقبل

السكة الحديد تبدأ طرح مقاعد القطارات الإضافية بالعيد الأسبوع المقبل

مساعد الرئيس الأمريكى يؤكد تقدير بلاده لجهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية

مساعد الرئيس الأمريكى يؤكد تقدير بلاده لجهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية

حارس مصر الأول القادم.. من يحصد اللقب بعد اعتزال عصام الحضرى دوليًا؟.. تاريخ السد العالى الأسطورى يضع حراس مصر الحاليين فى مأزق كبير أمام الجماهير.. وفكرى صالح يؤكد: الاحتذاء بإصراره وتحديه الحل الوحيد أمامهم

حارس مصر الأول القادم.. من يحصد اللقب بعد اعتزال عصام الحضرى دوليًا؟.. تاريخ السد العالى الأسطورى يضع حراس مصر الحاليين فى مأزق كبير أمام الجماهير.. وفكرى صالح يؤكد: الاحتذاء بإصراره وتحديه الحل الوحيد أمامهم

الغدر القطرى تجاه الأشقاء العرب عرض مستمر.. الدوحة تعلن تأييدها للموقف الكندى ضد المملكة.. الإمارات رداً على الادعاءات القطرية بترحيل المواطنين: إجراءاتنا الاحترازية لا تهدف بأى شكل للإضرار بالمواطن القطرى

الغدر القطرى تجاه الأشقاء العرب عرض مستمر.. الدوحة تعلن تأييدها للموقف الكندى ضد المملكة.. الإمارات رداً على الادعاءات القطرية بترحيل المواطنين: إجراءاتنا الاحترازية لا تهدف بأى شكل للإضرار بالمواطن القطرى

فيديو.. الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3 % من أسهم شركة "سناب شات"

فيديو.. الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3 % من أسهم شركة "سناب شات"

شركة ألمانية تطور سيارة تعمل بالطاقة الشمسية يمكن شحنها أثناء القيادة

شركة ألمانية تطور سيارة تعمل بالطاقة الشمسية يمكن شحنها أثناء القيادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة