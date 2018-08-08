الجيش الجزائرى يواصل إغاثة المتضررين من فيضانات "تمنراست"

الجزائر(أ ش أ)

واصلت وحدات الجيش الجزائرى بعين قزام بولاية تمنراست فى أقصى الجنوب الجزائرى، أمس الثلاثاء، العمل على فك العزلة ومد يد المساعدة للمواطنين المتضررين جراء الفيضانات التى ضربت المنطقة مؤخرا.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان، إنه "تم تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة وذلك بنصب خيام لإيواء المتضررين وأخرى لضمان العناية الطبية مع تقديم مساعدات من مواد غذائية ومختلف لوازم الحياة اليومية".

وأكد البيان أن وحدات الجيش الجزائرى على أهبة الاستعداد للتدخل ومساعدة المواطنين ومرافقتهم بكل الوسائل كلما دعت الضرورة.