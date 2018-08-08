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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:29 م
خالد صلاح
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الجيش الجزائرى يلقى القبض على إرهابيين اثنين جنوب البلاد

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:10 م
الجيش الجزائرى يلقى القبض على إرهابيين اثنين جنوب البلاد عناصر من الجيش الجزائرى
الجزائر أ ش أ
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تمكنت قوات تابعة للجيش الجزائرى من القبض على إرهابيين اثنين، اليوم الأربعاء، وذلك خلال عملية نوعية قرب الشريط الحدودى الجنوبى ببرج باجى مختار، إضافة إلى ضبط عنصرى دعم للجماعات الإرهابية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم "أنه فى إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت مفرزة (دورية) مشتركة للجيش الوطنى الشعبي، اليوم فى عملية نوعية قرب الشريط الحدودى الجنوبى للبلاد ببرج باجى مختار من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين".

وأضاف البيان أن الإرهابيين المقبوض عليهما التحقا بالجماعات الإرهابية. مشيرا إلى أن هذه النتائج النوعية تؤكد عزم قوات الجيش الجزائرى فى تعقب بقايا المجرمين، وتعكس اليقظة الدائمة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

 

 


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