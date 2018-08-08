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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 09:22 ص
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الجيش الإسرائيلى يطلق صفارات الإنذار قرب غزة

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 09:05 ص
الجيش الإسرائيلى يطلق صفارات الإنذار قرب غزة
رويترز
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أطلق الجيش الإسرائيلى صفارات الإنذار خارج قطاع غزة اليوم الأربعاء قائلا إنه يتحرى ما إذا كان أى صاروخ أو مورتر قد انطلق من القطاع.

ويأتى ذلك فيما تبحث إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس التى تسيطرعلى القطاع ، أفكارا اقترحتها الأمم المتحدة للتهدئة بعد تصاعد المواجهات بين الجانبين لأكثر من ثلاثة أشهر.

وكان الجيش الإسرائيلى قد قام باعتقال عددا من الفلسطينيين بالضفة الغربية تحت ذريعة تصنيع الأسلحة. 

 

وأوردت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية - على موقعها الإلكترونى - أن الجيش الإسرائيلى كان يجرى عملية تفتيش روتينية فى نقطة "فوكاس" عندما ضبط أسلحة "غير قانونية".


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