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الجهاز التنفيذى بالشرقية يرفع درجة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:03 م
الجهاز التنفيذى بالشرقية يرفع درجة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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شكل اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وغرفة عمليات فرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات، استعدادا لعيد الأضحى، يترأسها أحد المسئولين بذات الجهة ممن لديه القدرة على التصرف فى مواجهة المشكلات والأحداث الطارئة واتخاذ ما يلزم بشأنها وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة فور وقوع الحادث.

كما قرر المحافظ إلغاء كافة الإجازات لجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة وتواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمكاتبهم خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، والتصدى بكل قوة للتعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة والاهتمام بأعمال النظافة والتجميل وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين لقضاء أوقات ممتعة بالمتنزهات والحدائق العامة والتنسيق مع شرطة المرافق لمنع أى إشغالات تحدث خلال الإجازة وإزالتها فوراً.

وأصدر تعليمات مشددة لمدير مديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على شوادر اللحوم والمحال التجارية لمتابعة الأسعار والتأكد من توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية وزيادة المعروض من اللحوم الحمراء قبل العيد وبأسعار تنافسية لتخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط ومحدودى الدخل.

ونبه المحافظ على مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مديرية الصحة بتكثيف جهودهما لمراقبة المجازر للتأكيد وضمان جودة وصلاحية اللحوم المذبوحة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع الذبح خارجها، وتحرير المحاضر القانونية حيال المخالفين واستمرار فتح المجازر بالمجان طوال أيام العيد لاستقبال مذبوحات الأهالى.

وأكد المحافظ على مدير مديرية الصحة بزيادة عدد النوبتجيات للأطباء والتمريض بالمستشفيات الحكومية لاستقبال كافة حالات الطوارئ خلال إجازة العيد.

وشدد على ضرورة تواجد طاقم إدارى وفنى بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والمستشفيات العامة والمركزية والقروية والوحدات الصحية وأماكن التجمعات الجماهيرية فى مواقعهم طوال أيام أجازة العيد وقيامهم بأداء الدورالمنوط بهم لتفقد أعمال المرافق للتأكد من سلامتها وتقديم الخدمات على الوجه الأكمل لكافة المواطنين وإصلاح أى أعطال قد تطرأ خلال أيام العيد.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين دور العبادة (المساجد – الكنائس ) والمنشآت الحيوية الهامة وتوفير الحماية والأمن للمواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى بكل ارتياح وطمأنينة، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على إدارة مرور الشرقية والإدارة الفرعية لها بالمراكز بتكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والرئيسية للتصدى لكافة المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى ومواجهة المخالفين لمنع وقوع أى حوادث على الطرق واتخاذ كافة الاحتياطات المرورية لتحقيق أقصى سيولة مرورية لحركة السيارات.

وأضاف المحافظ أنه تم التنبيه على شركة الدلتا للنقل والسياحة ومشروع النقل الداخلى وشركات النقل الجماعى وإدارة مواقف الشرقية وكافة الإدارات الفرعية لمواقف نقل الركاب بالمراكز والمدن بتوفير كافة وسائل النقل اللازمة على كافة الخطوط لتوفير سبل الراحة للركاب ومنع أى تكدس بالمواقف المختلفة مع ضرورة مراقبة تطبيق تعريفة الركوب المقررة لضمان عدم استغلال المواطنين أيام العيد.


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