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الجامعة الكندية أولى جامعات العاصمة الإدارية استقبالا للطلاب الجدد

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:19 م
الجامعة الكندية أولى جامعات العاصمة الإدارية استقبالا للطلاب الجدد الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة
كتب محمود راغب
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بدأت جامعة كندا فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، فى استقبال أول دفعة من الطلاب كأولى جامعات العاصمة الإدارية الجديدة، لبدء تنسيق القبول.
 
 
يأتى ذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتفعيل فروع الجامعات الأجنبية فى مصر، وبدء الدراسة بها.
 
 
وكان فى استقبال الطلاب الدكتور مجدى القاضى، رئيس مجلس إدارة شركة كانويل المسئولة عن التعليم الكندى فى مصر، والدكتورة ديبى ماكليلن، رئيس جامعة كندا فى مصر لشرح طرق التقديم للجامعة من خلال التواصل مع الطلاب عبر الفيديو كونفيرنس.
 
 

 
 

 


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