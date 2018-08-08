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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:54 م
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و1.2 مليار دولار تم ضخها فى 2017/2018 ..

"التمويل الدولية" تعتزم استثمار مليار دولار فى مصر خلال العام المالى الحالى

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:50 ص
"التمويل الدولية" تعتزم استثمار مليار دولار فى مصر خلال العام المالى الحالى وليد لبادى
كتبت ياسمين سمرة
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كشف وليد لبادى المدير القطرى لمصر وليبيا واليمن لدى مؤسسة التمويل الدولية، أن مؤسسته ضخت وحشدت استثمارات بإجمالى 1.2 مليار دولار لدعم القطاع الخاص المصرى فى العام المالى الماضى 2017/2018.
 
وأضاف لبادى فى تصريحات خاصة لـ"بزنس تزداى" إن مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولى لتمويل القطاع الخاص، تعتزم ضخ استثمارات إضافية تقدر بحوالى مليار دولار فى 14 مشروعا خلال العام المالى الحالى.
 
وأكد لبادى، الذى تولى منصبه فى يوليو 2017، أن مؤسسة التمويل الدولية ترى فرصا واعدة فى مشاريع البنية التحتية فى مصر، والطاقة المتجددة خاصة الرياح، مشيرا إلى أن الأعمال التجارية الزراعية والتصنيع والخدمات والسياحة تعد من القطاعات ذات الأولوية فى الدعم.
 
وشدد المدير القطرى لدى مؤسسة التمويل الدولية على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وزيادة مشاركة القطاع الخاص للحفاظ على الاقتصاد المصرى فى المسار الصحيح.
 
 
 

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القطاع الخاص

البنك الدولى

الاصلاح الاقتصادى




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