التصريح بتشريح طفل خنقته أمه المريضة نفسيا بالبدرشين

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة طفل قتلته والدته خنقًا بالبدرشين، وطلبت تقرير الطب الشرعى حول وفاته، فضلًا عن تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكانت مباحث الجيزة قد ألقت القبض على ربة منزل لاتهامها بخنق طفلها الرضيع بالبدرشين، وكشفت التحريات أن المتهمة تعانى من مرض نفسى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد وفاة طفل رضيع داخل مسكنه، فانتقل الرائد محمد أبو القاسم رئيس مباحث البدرشين والنقيب أحمد فايز إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن ربة منزل خنقت طفلها الرضيع، وأنها تعانى من مرض نفسى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.